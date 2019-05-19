Xiaomi создала «умную» кормушку для кошек и собак

, 19:36 Видео 96

Устройство не позволит домашним животным умереть с голоду, пока хозяин в отъезде.

Фото, видео: YouTube @Xiaomi Mijia

Китайский производитель смартфонов Xiaomi создал «умную» кормушку для домашних животных, которая позволит хозяевам кошек и собак вовремя покормить своих питомцев, находясь вдали от них.

Устройство, названное Furrytail Pet Smart Feeder, управляется со смартфона. Время наполнения миски с кормом и его количество можно будет задать в специальном приложении. Там же можно будет отследить объем съеденного животным. Кроме того, приложение уведомит пользователя о том, что у его питомца закончилась еда.

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Емкость «умной» кормушки рассчитана на два килограмма сухого корма, что позволит хозяину среднестатистической кошки или собаки уехать по своим делам примерно на неделю.

Как сообщает «Экономика сегодня», на площадке коллективного финансирования Youpin начался сбор средств на производство «умных». По 28 долларов уже внесли около 15 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США умерла звезда интернета — «самая сердитая» кошка в мире.

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