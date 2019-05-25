«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Шоу с новым президентом Украины в главной роли теперь можно посмотреть только по подписке на «Кинопоиске».

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Фото, видео: Кадр из сериала «Слуга народа»

Стало известно, почему сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли был удален из свободного доступа в сети. Как пишет ФАН, эксклюзивные права на показ шоу в России выкупил «Яндекс». Сериал можно посмотреть только по платной подписке на портале «Кинопоиск», который принадлежит российскому IT-гиганту. Сумма сделки не уточняется. Ранее все три сезона «Слуги народа» заблокировали на официальном YouTube-канале.

Сериал с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским был снят его студией «Квартал 95». Первый сезон вышел на экраны в 2015 году. В нем шоумен сыграл роль украинского учителя Василия Голобородько, который стал главой государства.

Сериал пользовался бешеной популярностью на Украине. По мнению ряда эксперт, Владимир Зеленский обязан своим президентством именно «Слуге народа».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором новый украинский лидер впервые сел в президентское кресло.

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