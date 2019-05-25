В Уфе разгорелась настоящая дачная война. Молодой мужчина с кулаками накинулся на соседку по участку — причиной недовольства стала якобы украденная курица.

Судя по документации, которая была опубликована в субботу, 26 мая, конфликт произошел неделю назад. Справка из уфимского травмпункта с результатами осмотра пострадавшей датирована 19 мая.

К публикации, появившейся во «ВКонтакте», также прикреплены фрагменты записи с камеры видеонаблюдения на дачном участке. На видео заметно, что молодой крепкий мужчина прижимает женщину к стене дома, грубо схватив ее за горло. Примечательно, что запечатленный на записи агрессор — сотрудник регионального МЧС.

Видео: в Уфе сотрудник МЧС напал на соседку по даче из-за курицы 1/3 Пятый канал 2/3 Пятый канал 3/3 Пятый канал

Как пояснила в комментариях к посту сама потерпевшая, мужчина был убежден, что она вместе с пожилой мамой украла с его участка курицу. При этом, отмечает женщина, живность соседа регулярно приходит на ее участок самостоятельно, да еще и портит грядки. Особенно досадно женщине то, что именно эти грядки высаживала ее мать, у которой с возрастом начались проблемы со здоровьем.

Представители Управления МЧС по республике Башкортостан пояснили, что конфликт не имеет отношения к служебной деятельности их подчиненного, носит личный и к тому же затяжной характер.

«В опубликованных материалах отсутствует правовая оценка соответствующих правоохранительных структур, выводы о виновности сотрудника МЧС России сделаны преждевременно и необоснованно. Так же не учтен фактор неоднократного привлечения гражданки к ответственности сотрудниками правоохранительных ведомств по данной затяжной конфликтной ситуации», — сообщили сотрудники ведомства.

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