Рейс Новосибирск — Москва пришлось задержать из-за крепко выпившего хулигана. Ранее судимый 36-летний житель Челябинской области оскорблял пассажиров, а после — устроил драку с экипажем.

Полицейским пришлось вмешаться, чтобы высадить буйного пассажира. Но и в отделении он продолжил вести себя неадекватно — дрался и крушил мебель. Теперь ему придется отвечать по статьям Уголовного кодекса «Хулиганство» и «Оскорбление представителя власти».

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В авиакомпании «Аэрофлот» рассказали, что в результате драки на борту один из членов экипажа — старший бортпроводник получил телесные повреждения — у него сломана нога. Кроме того, самолет вылетел из Новосибирска на 20 минут позже заявленного времени. В «Аэрофлоте» намерены добиваться максимально жесткого наказания для хулигана — с взысканием причиненного вреда компании и ее сотрудникам. Помимо прочего, пассажир будет внесен в «черный список».

Хрупкая девушка, из-за которой накануне был задержан рейс Ларнака — Петербург, не размахивала кулаками, однако также была пьяна, вела себя вызывающе и игнорировала требования бортпроводников.

Депутаты Госдумы считают, что давно назрел закон, разрешающий экипажу применять против авиадебоширов спецсредства. Пока речь идет только о пластиковых наручниках, которыми можно будет зафиксировать руки и ноги буйных пассажиров.

«Мы с вами очень часто видим, как по различным средствам массовой информации показывают использование пассажирами, экипажем для сдерживания авиадебоширов такие средства как шарфы, одежда, еще подручные средства. Мы считаем, что данный процесс необходимо ввести в некое законодательное русло,» — сказал Александр Старовойтов, член комитета Госдумы по транспорту и строительству (ЛДПР)

Проект уже одобрил профильный комитет, и вскоре документ должен отправиться на рассмотрение.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором мужчина ударил бортпроводника на рейсе Тунис — Москва.