Пиотровский и Васильев поддержали выдвижение Беглова на выборы

, 22:24 Видео 30

Директор Эрмитажа назвал главу Петербурга спокойным и решительным, а олимпийский чемпион-биатлонист — небезразличным.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.coml; Пятый канал

Александр Беглов 25 мая объявил о выдвижении своей кандидатуры на ближайшие губернаторские выборы. Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поддержал решение действующего градоначальника.

«Видно, что Александр Дмитриевич небезразличный человек, и с самых первых дней он самым активным образом включился в работу. Очень много общается с людьми, дабы выяснить слабые места, которые есть сейчас в городе, пытается их исправить», — заявил спортсмен в комментарии 5-tv.ru.

Васильев рассказал, что Беглов приезжал к нему в школу олимпийского резерва, которой экс-чемпион руководит.

«Он пытается выяснить, какие необходимо провести действия, что развивать детский спорт».

Позитивно на новость о выдвижении Беглова отреагировал и, вероятно, главный представитель городских культурных кругов. В комментарии 78.ru глава Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал главу города спокойный и решительным.

«Александр Дмитриевич уж 100 лет как в Петербурге. Я его знаю очень давно. Это человек, который относится к категории совершенно петербургских людей, которые любят и ценят Петербург».

Ранее Александр Беглов рассказал, почему решил баллотироваться на пост губернатора Петербурга.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!

Последние новости

22:42
«Очень жаль»: Журналистка из США назвала гол в ворота сборной РФ случайностью
22:24
Пиотровский и Васильев поддержали выдвижение Беглова на выборы
22:01
Южнокорейские «Паразиты» взяли пальмовую ветвь в Каннах. О чем фильм?
21:35
Тимати ради «главного трека» Децла помирился с его отцом спустя 18 лет
21:21
Гроза и порывистый ветер в ближайшие часы накроют Москву
21:07
Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной
20:50
Видео с места аварийной посадки Boeing — 737 авиакомпании Utair в Сургуте
20:36
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери — видео
20:11
Для петербургских школьников прозвучал последний звонок — видео
19:55
Boeing — 737 авиакомпании Utair успешно приземлился в аэропорту Сургута
19:47
«Это ничтожество»: Настасья Самбурская о своем отце — видео
19:27
Политолог объяснил, почему горожане обращались к Беглову с просьбой баллотироваться на пост губернатора Петербурга
19:11
Высокий уровень! Звезды обсуждают публикацию о Кудрявцевой в австрийской газете
18:55
Boeing — 737 авиакомпании Utair уже два часа кружит над аэропортом вылета
18:48
Ольга Бузова купила пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей
18:29
«Красная машина» уступила: Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ — 2019
18:16
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие — видео
18:01
Видео: Политолог рассказал, в чем уникальность кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова
17:36
Потенциально опасный двойной астероид в форме алмаза приближается к Земле
17:15
Регионы России отметили готовность к переходу на «цифру» запуском змеев — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама