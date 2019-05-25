Пиотровский и Васильев поддержали выдвижение Беглова на выборы

Александр Беглов 25 мая объявил о выдвижении своей кандидатуры на ближайшие губернаторские выборы. Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поддержал решение действующего градоначальника.

«Видно, что Александр Дмитриевич небезразличный человек, и с самых первых дней он самым активным образом включился в работу. Очень много общается с людьми, дабы выяснить слабые места, которые есть сейчас в городе, пытается их исправить», — заявил спортсмен в комментарии 5-tv.ru.

Васильев рассказал, что Беглов приезжал к нему в школу олимпийского резерва, которой экс-чемпион руководит.

«Он пытается выяснить, какие необходимо провести действия, что развивать детский спорт».

Позитивно на новость о выдвижении Беглова отреагировал и, вероятно, главный представитель городских культурных кругов. В комментарии 78.ru глава Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал главу города спокойный и решительным.

«Александр Дмитриевич уж 100 лет как в Петербурге. Я его знаю очень давно. Это человек, который относится к категории совершенно петербургских людей, которые любят и ценят Петербург».

Ранее Александр Беглов рассказал, почему решил баллотироваться на пост губернатора Петербурга.