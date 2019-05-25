Видео: Александр Беглов рассказал, почему принял решение баллотироваться на пост губернатора Петербурга

, 16:54 Эксклюзивное интервью 74

Команда действующего главы города после проведения серьезной подготовительной работы, выработала стратегию развития, и только после этого было принято решение выдвинуть его кандидатуру.

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Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

Действующий глава Северной столицы Александр Беглов рассказал, почему принял решение баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru. По словам Беглова, для начала его команда провела серьезную инвентаризацию всего того, что досталось им «в наследство» от предыдущей администрации.

Для начала были определены места приложения усилий и выработана стратегия действий, рассказал градоначальник. И только после того, как были найдены способы зарабатывания средств на дальнейшее развитие второго города России, было принято решение выдвинуть кандидатуру Александра Беглова на пост губернатора Северной столицы.

По его словам для успешного развития, в ближайшие три-пять лет Петербургу необходимо ежегодно зарабатывать один триллион рублей, и глава города уверен, он и его команда знают, как это сделать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга свою просьбу Александру Беглову высказали ветераныПоложительное решение глава города озвучил в субботу, 25 мая, на встрече с общественниками.

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