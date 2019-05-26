Россия поборется с Чехией в матче за третье место ЧМ-2019 по хоккею

Сборная России поборется с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею в воскресенье, 26 мая. Соперник россиян определился в матче между Канадой и Чехией, который завершился полным разгромом европейских спортсменов со счетом 5:1.

С первых минут игры канадцы атаковали ворота противника и делали это довольно успешно. Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Томас Шабо принесли команде пять очков. Однако чехи сражались до последнего. Незадолго до окончания матча шайбу в ворота противников забросил Томаш Зогорна. Вся страна ликовала.

Игра за первое место пройдет между сборными Финляндии и Канады в воскресенье, 26 мая. В этот же день выяснится, какая из команд заслуживает бронзы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России уступила сборной Финляндии в борьбе за выход в финал чемпионата мира по хоккею в субботу, 25 мая. Тяжелейшее противостояние завершился со счетом 0:1.