Россия поборется с Чехией в матче за третье место ЧМ-2019 по хоккею

, 2:01 Видео 49

Чехи уступили канадцам со счетом 5:1 в полуфинале турнира, русские — финнам со счетом 0:1.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук; Пятый канал

Сборная России поборется с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею в воскресенье, 26 мая. Соперник россиян определился в матче между Канадой и Чехией, который завершился полным разгромом европейских спортсменов со счетом 5:1.

С первых минут игры канадцы атаковали ворота противника и делали это довольно успешно. Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Томас Шабо принесли команде пять очков. Однако чехи сражались до последнего. Незадолго до окончания матча шайбу в ворота противников забросил Томаш Зогорна. Вся страна ликовала.

Игра за первое место пройдет между сборными Финляндии и Канады в воскресенье, 26 мая. В этот же день выяснится, какая из команд заслуживает бронзы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России уступила сборной Финляндии в борьбе за выход в финал чемпионата мира по хоккею в субботу, 25 мая. Тяжелейшее противостояние завершился со счетом 0:1.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 26 мая: прогоните демонов, Водолеи!

Последние новости

3:00
Гороскоп на 26 мая: прогоните демонов, Водолеи!
2:29
Почему фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO
2:01
Россия поборется с Чехией в матче за третье место ЧМ-2019 по хоккею
1:32
Huawei отстранили от Wi-Fi Alliance. Что это значит?
0:51
65 лет назад нашли Солнечную ладью Хеопса. Самый древний корабль на Земле — видео
0:29
Видео: президент Зеленский заявился на «Лигу смеха» на Украине. Теперь он зритель
0:01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая
23:41
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной по хоккею
23:21
Зеленский отозвался на решение Морского трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе
23:00
«Страшно смотреть»: Ольга Бузова показала, как делает фото для Instagram
22:42
«Очень жаль»: Журналистка из США назвала гол в ворота сборной РФ случайностью
22:24
Пиотровский и Васильев поддержали выдвижение Беглова на выборы
22:01
Южнокорейские «Паразиты» взяли пальмовую ветвь в Каннах. О чем фильм?
21:35
Тимати ради «главного трека» Децла помирился с его отцом спустя 18 лет
21:21
Гроза и порывистый ветер в ближайшие часы накроют Москву
21:07
Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной
20:50
Видео с места аварийной посадки Boeing — 737 авиакомпании Utair в Сургуте
20:36
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери — видео
20:11
Для петербургских школьников прозвучал последний звонок — видео
19:55
Boeing — 737 авиакомпании Utair успешно приземлился в аэропорту Сургута

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама