«Красная машина» уступила: Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ — 2019

, 18:29 Видео 742

Тяжелейшее противостояние за выход в финальную стадию турнира завершилось со счетом 0:1.

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Фото, видео: Reuters, Instagram @mia.malm.1, @iihf

Сборная России уступила сборной Финляндии в борьбе за выход в финал чемпионата мира по хоккею в субботу, 25 мая. Тяжелейшее противостояние завершился со счетом 0:1.

Расстраиваться окончательно пока, конечно, рано. «Красная машина» еще поборется за третье место. Соперник определится в матче между сборными Канады и Чехии, который состоится в этот же день вечером.

Сборная Финляндии в полуфинальном матче ЧМ по хоккею — 2019 первой проявила голевую активность, и на второй минуте встречи атаковала ворота Андрея Василевского. Но безуспешно. Россияне ответили не сразу.

Первый период закончился со счетом 0:0.

Во втором периоде россияне выглядели более уверенно — хоккеисты из Суоми в основном оборонялась, но и второй игровой отрезок закончился с сухим счетом.

К полуфинальному матчу сборная России подошла, имея в багаже сухую серию — россияне не проиграли по ходу турнира ни одной игры, а в тяжелейшем по накалу четвертьфинальном матче прошли сборную США, выиграв у звездно-полосатых визави со счетом 4:3.

Первым в игре «распечатал» вратаря российской команды игрок нападающий команды Финляндии Марко Анттила, атаковавший на протяжении всей игры. Антилла успешно добил шайбу после броска защитника Хенри Йокихарью.

За две минуты до окончания третьего периода россияне сняли вратаря и вшестером бросились в атаку на ворота неуступчивых финнов. Но прорвать оборону не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече сборной России с соперниками из США в матче за выход в полуфинал.

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