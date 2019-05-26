Голливудская звезда Ким Кардашьян «пришла в гости» к другой светской львице — жена Канье Уэста появилась в новом клипе Пэрис Хилтон. Название песни «My Best Friend’s ass» можно перевести как «попа лучшей подруги».

В песне Пэрис рассказывает, что пришла в ночной клуб, но ей не интересны мужчины, когда рядом есть «пятая точка» Кардашьян. Примечательно начало клипа, когда двое персонажей, напоминающих мужчин в женских платьях, преображаются в Пэрис и Ким, надев специальные очки виртуальной реальности.

Композиция изобилует матерными словами на английском, льющимся рекой алкоголем и прочими излишествами. Полная версия клипа доступна на YouTube-канале Dimitri Vegas & Like Mike.

«Эх, я рассчитывал хотя бы на один кадр с попой Ким… А Пэрис хороша»

«Ожидал увидеть побольше Ким»

«Песня отличная и ужасная одновременно», — делятся мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядела Ким Кардашьян до пластики.