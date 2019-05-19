«Трэш!»: как выглядела Ким Кардашьян до пластики — фото

, 16:26 Фото 2 028

Пользователи соцсетей обсуждают шокировавший их снимок американской звезды.

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Фото, видео: Instagram @kimkardashian, @2ksaveme

Старая фотография американской модели и актрисы Ким Кардашьян появилась в соцсетях, передает Teleprogramma.Pro. Как полагают пользователи, данный снимок был сделан в 2000 годах, поскольку на Кардашьян модный в то время купальник металлического цвета.

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Однако на этот раз юзеров шокировал далеко не образ модели, а отсутствие форм, которыми сейчас так славится знаменитость. В результате истинные поклонники американской звезды очень сильно расстроились, поскольку данное фото — очередное доказательство того, что Ким Кардашьян за последнее десятилетие сделала множество пластических операций.

«Что это за трэш!» — возмутился в комментариях один из них.

«Где попа, где все остальное? Мда…» — добавил другой.

«А ведь тогда было лучше. Зачем она „накачалась“?» — озадачился еще один пользователь.

Instagram @2ksaveme

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кардашьян готовится к пятой годовщине свадьбы с Канье Уэстом.

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