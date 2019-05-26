Землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу

В северной части Перу в воскресенье, 26 мая, жителей страны разбудило мощное землетрясение магнитудой восемь. Подземные толчки примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба зафиксировала американская Геологическая служба (USGS).

Предварительно, толчки начались ранним утром около 07.41 по местному времени (10.41 по Москве). В районе землетрясения проживает более 44 тысяч человек.

Изначально сообщалось, что мощность составляла магнитудой 7,5.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последний раз землетрясение магнитудой 7,1 в Перу было 1 марта 2019 года на юго-востоке страны.