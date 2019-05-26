Бал национальностей тридиционно проходит в центре Петербурга в рамках празднования Дня города. Первый заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям Смольного Вадим Окрушко в беседе с 5-tv.ru оценил вклад главы города Александра Беглова в дело укрепления мира между нациями.

«Национальной политике и миграционной политике правительство города и Александр Дмитриевич Беглов уделяют первостепенное внимание. Все внимание нацелено на то, чтобы в нашем городе был мир и межнациональное согласие», — рассказывает Окрушко.

Он привел в качестве отрицательного примера западные мегаполисы и Париж в частности — там мигранты образуют анклавы, которые становятся криминогенными точками на теле города и не управляются официальной властью. В Санкт-Петербурге же наоборот, создаются условия для адаптации приезжих и мирного сосуществования всех конфессий и национальностей, подчеркнул Окрушко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов заявил об участии в выборах губернатора Петербурга.