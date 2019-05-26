Участие президента Зеленского в «Лиге смеха» расценили как агитацию перед выборами в Раду

Появление президента Украины Владимира Зеленского на сцене юмористического шоу «Лига смеха» вместе с друзьями из студии «Квартал 95» можно расценивать как агитацию перед выборами в Верховную раду, пишет «МК».

По мнению украинского журналиста Владимира Кацмана, новый украинский лидер не случайно сохраняет связь с «кварталовцами». Он уверен, что друзья Зеленского попадут в парламент депутатами от Кривого Рога. Кацман заявил, что зажигательный танец на сцене является ничем иным, как элементом предвыборной агитации.

К слову, в сериале «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский, друзья Василия Голобородько — в жизни участники студии «Квартал 95» — составили кабинет министров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении Зеленского перед зрителями в Октябрьском дворце в Киеве. Президент станцевал на сцене и поцеловал в лысую голову своего друга и коллегу Евгения Кошевого.