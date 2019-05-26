Видео: президент Зеленский заявился на «Лигу смеха» на Украине. Теперь он зритель

В пятницу, 25 мая, гости юмористической программы «Лига смеха» были приятно удивлены. На сцену вышел действующий президент Украины Владимир Зеленский.

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Раньше он сам выступал в «Лиге смеха», но теперь — не положено. Зеленский поприветствовал зрителей, поцеловал в голову своего друга и коллегу Евгения Кошевого, после чего сел в зале вместе со своей подругой. Съемки шоу проходили в Октябрьском дворце в Киеве.

Владимир Зеленский — основатель компании «Студия Квартал 95», которая появилась в 2003 году на базе одноименной команды КВН. Предприятие занимается съемками телевизионных юмористических шоу, фильмов, сериалов, а также организацией концертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским.