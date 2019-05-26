«С ним можно идти в разведку»: Герелло о личном опыте общения с Бегловым

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Солист Мариинского театра поделился выводами, которые он сделал за несколько лет общения с нынешним главой Петербурга.

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Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев, Пятый канал

Солист Мариинского театра Василий Герелло познакомился с Александром Бегловым задолго до того, как тот занял руководящий пост. О том, каким глава Петербурга предстал перед ним за годы общения, оперный певец рассказал в интервью 5-tv.ru.

В первую очередь артист обратил внимание на надежность нынешнего главы Петербурга. По мнению Герелло, Беглова без тени сомнения можно назвать человеком слова.

«Он сказал — он сделал. С этим человеком можно идти в разведку и с разведки выйти. Это человек с большой буквы», — поделился своими мыслями певец.

Кроме того, немаловажен тот факт, что Александр Дмитриевич уже много лет живет в Петербурге на собственном опыте успел узнать, какие проблемы существуют у Северной столицы, что нужно ее жителям для большего комфорта.

«Он не только фасадный человек — он знает все болезни города изнутри. Он наш, родной, питерский человек и знает, как лечить этот город. Это по-настоящему такой губернатор, который нам нужен», — убежден Василий Герелло.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю знакомства дрессировщика Эдгарда Запашного с главой Петербурга.

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