«Он здесь, и это хорошо»: Эдгард Запашный о выдвижении Александра Беглова

, 12:30 Эксклюзивное видео 52

Знаменитый дрессировщик рассказал, как он познакомился с действующим главой Санкт-Петербурга.

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Фото, видео: Instagram @zapashny.ru, Пятый канал

Эдгард Запашный, выступавший вместе с братом Аскольдом на мероприятиях в честь Дня Санкт-Петербурга, рассказал 5-tv.ru о знакомстве с действующим главой города, Александром Бегловым.

Запашный сообщил, что наблюдает за результатами работы Беглова уже несколько десятков лет, хотя знаком с ним лишь заочно. Эдгард отметил, что на любых постах нынешний глава Петербурга отличался честностью и открытостью.

«Придя в Санкт-Петербург, он как раз не поменял свою стратегию. Все мы прекрасно помним, как он в начале лишил всех премий, сказал, что «не за что премии получать, город не убран», — поясняет Запашный.

Знаменитый дрессировщик подчеркнул, что объехать такой мегаполис как Санкт-Петербург неимоверно тяжело, но при этом правильно и необходимо, что и делает Александр Беглов.

«Его профессионализм мог бы пригодиться во многих других профессиях. Однако он здесь и это хорошо», — заключил Эдгард Запашный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беглов заявил об участии в выборах губернатора Петербурга.

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