В День города в Санкт-Петербурге установлен рекорд Гиннеса по количеству участников барабанного крещендо, сообщает 78.ru.

26 мая на Невском проспекте выстроились в колонну 556 человек. Согласно правилам, барабанить первым начал участник с крайнего левого ряда и не останавливался, пока не вступил последний участник. За исполнением рекордного крещендо следила комиссия Книги Гиннесса. Само достижение будет опубликовано через две недели, когда судьи вернутся в Лондон.

В центре Северной столицы проходят торжества и акции по случаю 316-й годовщины со дня основания города. Активисты провели «эмоджинальный» флешмоб и спели молодежный гимн Петербурга.

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