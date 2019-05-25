На Балтийском заводе Петербурга спущен на воду атомный ледокол «Урал»

В Петербурге на Балтийском заводе в субботу, 25 мая, состоялась торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал» проекта 22 220, которые строятся в Северной столице в рамках национального проекта по освоению российской «Арктики».

На церемонии присутствовали глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, глава Банка России Эльвира Набиуллина. Именно она стала «крестной мамой» ледокола, разбив о борт по традиции бутылку шампанского.

Атомный ледокол «Урал» был заложен на Балтийском заводе 25 июля 2016 года. Его длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а высота — 52 метра. Водоизмещение — 33,54 тысячи тонн. Экипаж судна — 75 человек.

Атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь» и «Урал» станут самыми большими и самыми мощными атомоходами в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров.

Санкт-Петербург принимате активное участие в проектах, связанных с освоением российской Арктики. Примечательно, что именно на берегах Невы недавно состоялся Арктический форум. Как сообщал ранее 5-tv.ru, глава Петербурга Алекснадр Беглов заявил в рамках мероприятий форума, что Северная столица в настоящее время занимает лидирующие позиции по арктическому судостроению в России.