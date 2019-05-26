В российских регионах прошли праймериз «Единой России»

26 мая в России состоялся Единый день предварительного партийного голосования.

В ходе так называемых праймериз партии «Единая Россия» в 32 регионах отбирали кандидатов на осенние выборы. Счетные участки работали с 8 до 20 часов по местному времени. Окончательные итоги предварительного голосования станут известны 28 мая.

Набравшие больше всего голосов лидеры праймериз получат поддержку «Единой России» на предстоящих выборах депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также на дополнительных выборах депутатов Госдумы.

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