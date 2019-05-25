Беглов выставит свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов на встрече с общественниками в субботу, 25 мая, заявил о том, что он принимает предложение участвовать в выборах губернатора Санк-Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Несколько дней назад с просьбой объявить о своем участии в губернаторских выборах к Александру Беглову обратились представители Общественной палаты города и петербургские ветераны. С приходом Беглова на пост градоначальника полгода назад уже сделано не мало. Северная столица вышла в лидеры по выполнению майских указов президента — были повышены зарплаты бюджетникам, растет число рабочих мест, улучшены жилищные условия почти 6% очередников.

В 2019 году правительство Петербурга увеличило на полтора миллиарда средства по программе жилищных сертификатов, а к 2020 году глава города пообещал увеличить эту цифру в полтора раза. Правительству Беглова также удалось заморозить рост коммунальных тарифов, о чем главу города лично просили петербуржцы.

Александр Беглов уже заручился поддержкой федерального бюджета и правительства России. В частности, он обратился к председателю правительства РФ с просьбой включить в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры 17 транспортных объектов в Северной столице. 6 мая стартовал новый транспортный проект — «Единая карта петербуржца», а для отдельной категории льготников введен круглогодичный бесплатный проезд в пригородных электричках.

Визитной карточкой Северной столицы может стать и новый арт-парк на Петроградской стороне. С проектом создания лично ознакомился и одобрил президент России Владимир Путин. Вместо запланированного Судебного квартала на Петроградской стороне раскинется зеленая зона для отдыха горожан.