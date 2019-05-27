Прямая трансляция: Грандиозное 3D-шоу на Дворцовом мосту в Петербурге

Грандиозное шоу, которое привез с собой Эдвин Мартон, проходит в Санкт-Петербурге, 27 мая, завершая праздничные мероприятия в честь дня рождения Северной столицы.

Шоу «PETER SANKTUS» настоящего виртуоза и автора композиций, которые принесли России победу на «Евровидении-2008», петербуржцы и гости города на Неве могут наблюдать с Адмиралтейской и Дворцовой набережной.

По задумке Эдвина Мартона, разводная часть моста впервые в мире станет объектом для 3D маппинга. На ней развернется сюжет мультимедийного спектакля, который украсят своими трюками акробаты. Кроме этого там же покажут свето-пиротехническое флайборд-шоу от рекордсменов мира — сборной России по Гидрофлаю.

Зрителей ждет еще один сюрприз — один из чемпионов-райдеров установит новый рекорд, поднявшись более чем на 20 метров и пролетев между разводными крыльями Дворцового моста.

В финале петербуржцам и гостям Северной столицы покажут грандиозный пиротехнический спектакль из тысячи огненных комет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в День города в Петербурге установлен мировой рекорд.