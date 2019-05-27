Трубу с горячей водой прорвало в центре Петербурга в ночь на 27 мая. Коммунальная авария произошла в Адмиралтейском районе на Вознесенском проспекте.

Очевидцам удалось заснять последствия ЧП. На кадрах видно, как фонтан кипятка из земли бьет прямо в окна жилого дома с первого по третий этаж.

Авторы публикации комментируют произошедшее за кадром, говоря о том, что жильцов дома необходимо оповестить о случившемся. Молодые люди переживают, что горячая вода, вырывающаяся из лопнувшей трубы, может начать проникать в квартиры.

По словам очевидцев, пострадавших в результате коммунальной аварии нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — трубу с кипятком прорвало на юго-востоке Петербурга.