Бывший главный экономист подразделения банка SEB Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, сообщает РБК. За 54-летнего менеджера отдали свои голоса более 71% избирателей.

В ходе второго тура президентской гонки Гитанас Науседа с большим отрывом опередил Ингриду Шимоните, за которую проголосовали около 28% граждан, имеющих право голоса.

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Стоит отметить, что Гитанас Науседа ранее не был членом ни одной из значимых политических партий и обещал бороться с несправедливостью, а также предпринимать усилия для улучшения уровня жизни рядовых граждан.

Президент Литвы имеет право влиять на внешнюю и внутреннюю политику, несмотря на то, что государство является парламентским. Лидер республики, помимо прочего, утверждает состав Кабмина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Литве задумались о смягчении диалога с РФ.