Возбуждено уголовное дело по факту наезда сына экс-сенатора Совфеда на инспектора ДПС

В Москве задержан сын бывшего сенатора Совета Федерации от Амурской области. В воскресенье Тимур Галлямов сбил сотрудника ДПС, уходя от погони.

Судя по видео, водитель действовал намеренно.

«Сотрудниками была предпринята попытка задержать его, однако, он резко вывернул руль вправо и совершил наезд на инспектора ДПС, после чего продолжил скрываться. Экипажем ДПС незамедлительно было продолжено преследование данного автомобиля, в результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что Тимур Галлямов и ранее попадался на превышении скорости. Как удалось выяснить, в объяснительной записке водитель прокомментировал свое поведение так: «употребил кокаин, а когда остановили инспекторы, испугался и решил скрыться». Сотрудник ДПС, 40-летний Михаил Лапшин сейчас находится в больнице. У него перелом голени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын экс-министра Подмосковья объяснил, почему пытался скрыться от ГИБДД.