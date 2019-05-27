Возбуждено уголовное дело по факту наезда сына экс-сенатора Совфеда на инспектора ДПС

, 6:37 Эфирная новость 71

Тимур Галлямов и раньше попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД.

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Фото, видео: МВД РФ, Пятый канал

В Москве задержан сын бывшего сенатора Совета Федерации от Амурской области. В воскресенье Тимур Галлямов сбил сотрудника ДПС, уходя от погони.

Судя по видео, водитель действовал намеренно.

«Сотрудниками была предпринята попытка задержать его, однако, он резко вывернул руль вправо и совершил наезд на инспектора ДПС, после чего продолжил скрываться. Экипажем ДПС незамедлительно было продолжено преследование данного автомобиля, в результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что Тимур Галлямов и ранее попадался на превышении скорости. Как удалось выяснить, в объяснительной записке водитель прокомментировал свое поведение так: «употребил кокаин, а когда остановили инспекторы, испугался и решил скрыться». Сотрудник ДПС, 40-летний Михаил Лапшин сейчас находится в больнице. У него перелом голени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын экс-министра Подмосковья объяснил, почему пытался скрыться от ГИБДД.

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