Сын экс-министра Подмосковья объяснил, почему пытался скрыться от ГИБДД

Задержанный в ходе погони в Москве сын бывшего министра спорта Московской области Тимур Галлямов объяснил свой поступок.

Водитель Land Cruiser заявил, что употребил кокаин и испугался, когда его остановил инспектор ДПС для проверки документов.

МВД РФ

Сам инцидент произошел ночью 26 мая. Патруль остановил Land Cruiser 200 на Кутузовском проспекте. Молодой человек предъявил документы, однако потом попытался скрыться. В ходе погони молодой человек сбил инспектора. Позже нарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Пострадавший сотрудник столичного ГИБДД госпитализирован с переломом голени.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье — «Применение насилия в отношении представителя власти».