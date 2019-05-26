Сын экс-министра Подмосковья объяснил, почему пытался скрыться от ГИБДД

Задержанный в ходе погони в Москве сын бывшего министра спорта Московской области Тимур Галлямов объяснил свой поступок.
Водитель Land Cruiser заявил, что употребил кокаин и испугался, когда его остановил инспектор ДПС для проверки документов.
Сам инцидент произошел ночью 26 мая. Патруль остановил Land Cruiser 200 на Кутузовском проспекте. Молодой человек предъявил документы, однако потом попытался скрыться. В ходе погони молодой человек сбил инспектора. Позже нарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Пострадавший сотрудник столичного ГИБДД госпитализирован с переломом голени.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье — «Применение насилия в отношении представителя власти».