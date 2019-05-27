«Сюрпризы» природы: Смерч в Ростовской области, аномальные дожди в Краснодаре

, 9:15 Эфирная новость 40

27 мая в Ростовской области объявлен желтый уровень опасности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3782

В ближайшие часы в ростовской области, где уже объявлен оранжевый уровень опасности, ожидают ураганный ветер. Накануне стихия обрушилась на областной центр. Мощный ливень затопил улицы, подтоплены дома, потоками воды сносило даже тяжелые парковочные блоки.

А над ростовским водохранилищем пронесся самый настоящий смерч.

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Уже несколько суток во власти непогоды и Черноморское побережье.

В Краснодаре после нескольких часов проливных дождей с грозами оказалась практически парализована работа общественного транспорта. Воду пришлось откачивать с проезжей части.

В Курской области из-за сильнейшего ливня обрушилась часть дороги. Глубокий провал образовался посередине трассы в районе села Марково. Временно отрезанными от «цивилизации» остаются около 600 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Москву надвигается аномальная жара.

Тема:
Погода 3782
26 мая
«Ребята, где бункер?»: ростовчан напугал смерч над городом — видео
25 мая
Гроза и порывистый ветер в ближайшие часы накроют Москву
24 мая
Белгород затопило после непрекращающихся второй день ливней — видео
24 мая
Из-за наводнений ведется эвакуация жителей некоторых регионов России и США
24 мая
Мощный циклон ударил по югу и средней полосе РФ
23 мая
Три человека погибли в результате мощнейшего торнадо в штате Миссури — видео
23 мая
Резкое похолодание надвигается на Москву
23 мая
Видео: проливные дожди превратили дороги Тулы в реки
22 мая
Жарко не будет! Ученые предрекли начало нового ледникового периода
22 мая
Сильные проливные дожди затопили город Благовещенск в Амурской области

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Последние новости

9:35
Губернатор Иркутской области экстренно госпитализирован
9:26
«Вкуснятина»: Абсолютно голая Беркова в «шоколаде» сразила подписчиков наповал
9:15
«Сюрпризы» природы: Смерч в Ростовской области, аномальные дожди в Краснодаре
8:57
Видео: пастух спалил 600 гектаров леса, пытаясь разогреть обед на костре
8:53
«Пыль улеглась» — Питт и Джоли снова нашли общий язык
8:42
В Киеве заявили о катастрофических последствиях дефолта на Украине
8:35
Бран Старк? Дима Билан показал архивное видео с последнего звонка
8:27
«Солнечный ребенок»: Монеточка в ретро-платье отдыхает на море — фото
8:21
Двойной праздник! Как отметили день рождения Петербурга и чемпионство «Зенита» — видео
8:18
Малый повзрослел — курганские родители перепели Макса Коржа и покорили сеть
8:12
У Курниковой третий ребенок? Иглесиас умилительно играет с двойняшками — видео
8:02
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян — видео
7:56
Ким Кардашьян и Канье Уэст посетили концерт Селин Дион — видео
7:51
Основной этап сдачи ЕГЭ стартует в России
7:41
Видео: Зачем в аэропорту орнитологическая служба и как она работает
7:35
«Шашлычку хотите?» Сергей Лазарев у мангала обратился к поклонникам
7:27
Вратарь Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира по хоккею
7:17
«Проще простого»: Как уберечь рассаду от птиц и домашних животных — видео
7:11
Лайфхак! Ирина Пегова рассказала, как спорт помогает ей в творчестве — видео
7:00
Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама