«Сюрпризы» природы: Смерч в Ростовской области, аномальные дожди в Краснодаре

В ближайшие часы в ростовской области, где уже объявлен оранжевый уровень опасности, ожидают ураганный ветер. Накануне стихия обрушилась на областной центр. Мощный ливень затопил улицы, подтоплены дома, потоками воды сносило даже тяжелые парковочные блоки.

А над ростовским водохранилищем пронесся самый настоящий смерч.

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Уже несколько суток во власти непогоды и Черноморское побережье.

В Краснодаре после нескольких часов проливных дождей с грозами оказалась практически парализована работа общественного транспорта. Воду пришлось откачивать с проезжей части.

В Курской области из-за сильнейшего ливня обрушилась часть дороги. Глубокий провал образовался посередине трассы в районе села Марково. Временно отрезанными от «цивилизации» остаются около 600 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Москву надвигается аномальная жара.