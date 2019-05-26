На Москву надвигается аномальная жара

Гидрометцентр России заявил о приближении аномальной жары в Москве и Московской области в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков в понедельник ожидается до 23 градусов тепла, а к середине недели воздух прогреется до 32 градусов тепла.

Предполагается, что жара продлится и в четверг, а к вечеру столичный региона накроют дожди. Уже к концу недели — ожидаются кратковременные дожди и грозы с температурой воздуха 22-24 градуса тепла.

Специалисты сравнивают надвигающуюся жару с более характерной погодой для июля.

Аномально-высокая температура пришла на смену похолоданию, о котором ранее сообщал 5-tv.ru.