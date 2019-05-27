Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент

, 7:00 Эфирная новость 68

Явка на этих выборах в ЕП стала рекордной за последние годы и превысила 50%.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Европе подводят итоги парламентских выборов. Главная сенсация — два лидера — «Европейская народная партия» и «Альянс социалистов и демократов» потеряли большинство мест в Европарламенте.

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Они не смогут принимать решения без переговоров с другими партиями и движениями, как делали предыдущие пять лет. Между тем евроскептики и националисты напротив — укрепили свои позиции — их будут представлять 111 депутатов со всей Европы. Решающую роль сыграла Франция. «Национальное объединение», возглавляемое Марин Ле Пен по числу голосов обошло партию Макрона. После таких результатов лидер оппозиции предложила президенту распустить французский парламент и провести досрочные выборы внутри страны

«После того, как итоги выборов дезавуировали власть сегодня вечером, президент должен сделать выводы. У него теперь нет иного выбора как распустить Национальное собрание и создать более демократичную систему голосования, чтобы лучше представить мнение большинства в этой стране», — пояснила Марин Ле Пен.

О своем недовольстве положением дел в Евросоюзе вновь напомнили и представители «желтых жилетов». В воскресенье, 26 мая, они устроили в Брюсселе беспорядки. Стражей порядка забросали петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Макрону.

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