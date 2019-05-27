С космодрома «Плесецк» стартовал «Союз» со спутником ГЛОНАСС

В понедельник, 27 мая, с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М.

Успешный пуск в Архангельской области состоялся в 09:23 по московскому времени. Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме, отметили в Минобороны

Через девять минут после старта разгонный блок с аппаратом ГЛОНАСС отделился от ракеты-носителя. Выведение спутника на расчетную орбиту займет несколько часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске первых спутников системы Starlink.