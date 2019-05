Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками для новой глобальной системы интернета.

Запуск успешно произведен с мыса Канаверал в штате Флорида, США, в пятницу, 24 мая, в 02.30 по местному времени (05.30 по Москве). Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Как позже в своем Twitter-аккаунте глава SpaceX Илон Маск рассказал, что первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

По словам Маска, это был самый «тяжелый» запуск Falcon 9 — вес груза составил 18,5 тонны.

Цель миссия Starlink — создание новой глобальной системы спутникового широкополосного интернета, доступного для всех жителей планеты Земля.

Первые два тестовых космических аппарата в рамках осуществления миссии были запущены в феврале 2018 года. Планируется, что группировка Starlink будет состоять из 12 тысяч спутников.

