«Единая Россия» подводит итоги праймериз

«Единая Россия» подводит итоги предварительного внутрипартийного голосования. Сразу в 32 регионах накануне определяли кандидатов, которые уже в сентябре 2019 года примут участие в выборах всех уровней. В Туле, например, осенью предстоит переизбрать депутатов областной и городской думы, а также обновить муниципальные советы. Принять в них участие изъявили желание — более 700 человек.

«У нас выдвинуто более шести человек на один депутатский мандат в Тульскую областную думу, более трех человек в Тульскую городскую думу. Это говорит о том интересе и поддержке самого метода отбора кандидатов», — рассказывает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

В Севастополе в этом году впервые опробовали новый формат голосования. В нем приняли участие как члены партии, так и представители общественных организаций. В «Единой России» уже отметили особую активность молодежи в регионах. Почти 40% участников нет и 35 лет.

Проявили себя и избиратели. На участки пришли более полутора миллионов человек. Самые высокие явки, в том числе, в Туве, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. Окончательные итоги предварительного голосования подведут до 30 мая.

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