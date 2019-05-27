Аэростаты и яркие воздушные змеи в небе: Россия переходит на цифру

Старт третьей волны перехода на цифровое эфирное телевещание отметили сразу в нескольких городах России.

В Сочи небо над «Олимпийским парком» украсили аэростаты, как символ яркой и красочной картинки, которая уже совсем скоро придет в каждый дом.

Новая эра телевидения наступит для жителей Краснодарского края и еще 35-ти российских регионов уже 3-го июня. Аналоговый сигнал будет отключен, телевизоры начнут бесплатно принимать 20 общедоступных телеканалов в высоком качестве. Чтобы о новой эре телевидения узнали как можно больше людей, в небо запустили воздушных змеев. Эти символы новых телевизионных возможностей видны издалека.

О том, как цифровое телевидение набирает высоту, расскажет — Ирина Сафонова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России успешно завершилась вторая волна перехода на цифровое телевидение для 40 миллионов потребителей.