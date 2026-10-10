Текстура и цвет: Александр Рогов назвал главный тренд осени и зимы

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 26 0

Тенденцию задают сразу несколько крупных модных домов.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Александр Рогов назвал темный бархат главным трендом осени и зимы

Звездный стилист Александр Рогов назвал темный бархат одним из главных трендов грядущего сезона осень-зима 2026/27. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

По словам эксперта, внимание стоит уделить предметам гардероба из темного барахата — это будет особенно актуально. Стилист советует глубокие и насыщенные цвета, подходящие для осенне-зимнего гардероба.

«Синий, бордовый, шоколадный — этой осенью стоит отдать предпочтение бархату глубоких благородных оттенков», — пишет стилист.

Тенденцию подхватили несколько известных модных домов. Бархат в темных оттенках можно встретить в капсулах Etro, Burberry, Alaïa, Ann Demeulemeester и Calvin Klein Collection.

При этом Рогов отметил, что не только вечерние платья могут быть из бархата. Вещи из этого материала можно с легкостью интегрировать в повседневный гардероб. Можно поискать бархатные жакеты, брюки, юбки и пальто. Сочетать такие «акценты» можно с вещами из других материалов и с более простой одеждой — например, трикотажем, джинсами или базовыми футболками. Тогда лук получится менее нарядным.

 

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