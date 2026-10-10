Силы ПВО сбили десять дронов ВСУ на подлете к Москве

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 826 0

Днем ранее были ликвидированы 15 БПЛА противника.

Атака беспилотников на Москву 10 октября — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили десять украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — написал градоначальник.

Глава города сообщил, что представители экстренных служб находятся на месте, где упали фрагменты летательных аппаратов противника.

До этого Собянин рассказал об успешном отражении атаки вражеских беспилотников. Он подчеркнул, что силы ПВО вечером 9 октября сбили на подлете к столице 15 дронов, запущенных боевиками киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели одного человека в результате атаки украинских БПЛА на городской округ Подольск в Подмосковье. Также ранения получила одна местная жительница. Власти области также заявили о повреждении трех автомобилей и многоэтажного дома. Власти области проинформировали о повреждениях. В частности, серьезно пострадали три автомобиля и многоэтажный дом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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