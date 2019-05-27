Видео: В центре Петербурга перекрыт переулок из-за прорыва трубы

Прорыв трубы с горячей водой произошел в центре Санкт-Петербурга в ночь на 27 мая. В беседе с 5-tv.ru сотрудник пресс-службы компании «Теплосети Санкт-Петербурга» Дмитрий Шарунов рассказал, что из-за прорыва пришлось ограничить движение по Красноградскому переулку. Сейчас на месте прорыва работают специалисты «Теплосетей», соседние дома снабжаются горячей водой в штатном режиме, сообщает Шарунов.

«В целях безопасности ограничено движение по Красноградскому переулку от Вознесенского проспекта до канала Грибоедова», — уточняет представитель компании «Теплосети Санкт-Петербурга».

Ранее 5-tv.ru сообщал о прорыве трубы с кипятком на юго-востоке Санкт-Петербурга.