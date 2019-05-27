Соратник главы карельского «Мемориала» получил девять лет колонии за педофилию

, 15:43 Видео 174

Сергея Колтырина и его друга обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @kolturin

Развязка резонансного для Карелии дела о педофилии произошла в понедельник, 27 мая, в Медвежьегорском районном суде республики.

Директор местного краеведческого музея и замглавы местного общества «Мемориал» Сергей Колтырин признан виновным в развращении малолетнего. Суд приговорил его к девяти годам колонии. Также Колтырину запрещено в течение десяти лет работать с детьми. Его друг Евгений Носов получил получил еще больше — одиннадцать лет колонии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Колтырин и Носов были задержаны в начале октября 2018 года. Следствие выявило факт насильственных действий сексуального характера подозреваемыми в отношении 13-летнего мальчика.

Руководитель музея легко пошел на контакт со следствием и заявил, что его действия никак не имеют сексуального подтекста. Он водил детей на патриотические экскурсии, которые являются важными мероприятиями, направленными на изучение своего «города и места, где они живут».

«Я слышал, что да, есть какой-то… видеоматериал, который, собственно говоря, является главным аргументом, по которому собственно говоря, работает следствие», — рассказывал ранее в интервью уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

Именно видеоролик стал весомым доказательством в суде. Предварительно, на кадрах запечатлены «развратные действия» историка и его друга в отношении несовершеннолетних.

Примечательно, что Сергей Колтырин является соратником и заместителем небезызвестного руководителя «Мемориала» Юрия Дмитриева, который в свое время обвинялся в сексуальных действиях в отношении собственной падчерицы. Дмитриев до сих пор пытается объяснить фотографии своей обнаженной дочери какими-то благими позывами. Судебные заседания по его делу еще продолжаются.

По версии следствия, 62-летний Юрий Дмитриев несколько лет совершал насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. На своем компьютере он хранил фотографии девочки в обнаженном виде. Сам обвиняемый объясняет, что снимал ее для так называемого дневника здоровья. Минувшей весной Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева, но потом дело отправили на новое рассмотрение.

Дмитриев объясняет повышенное внимание к себе следственных органов тем, что он ведет исследования мест массовых расстрелов в Карелии, в урочище Сандармох. К слову, урочище от этого не перестало существовать, а факт расстрелов не оспаривался.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.46
-0.15 72.19
-0.13
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Последние новости

17:13
Видео авто олимпийца-волейболиста Волкова, выловленного из пруда в Петербурге
16:56
«Лахта центр» поздравил Петербург масштабной видеопанорамой с высоты 360 метров
16:45
«Из отеля в Турции?» — В сети обсуждают домашний наряд Ольги Орловой
16:32
Мигрант в Петербурге выпрыгнул с четвертого этажа, сбегая от похитителей
16:19
«Хотеть на ручки — это семейное»: Асмус растрогала подписчиков фото с дочерью
16:10
Что грозит «золотому ребенку» Галлямову за наезд на сотрудника ГИБДД
15:55
Звездный состав и «Похороны демократии»: как прошли выборы в Европарламент
15:43
Соратник главы карельского «Мемориала» получил девять лет колонии за педофилию
15:40
Путин предложил подумать о залоге как о мере пресечения для бизнесменов — видео
15:29
«Шили более часа»: Дочь Салтыковой рассказала, как собака разорвала ее лицо
15:22
Неизвестный напал с ножом на сотрудников редакции «Родина» в Ставрополье
15:15
Видео: Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику
15:06
Ну и что же тут криминального? Малкин станцевал под Аллегрову после победы над чехами
14:56
Видео: в «Союз» ударила молния сразу после запуска с космодрома «Плесецк»
14:45
Российские школьники приступили к сдаче ЕГЭ
14:38
В Госдуме рассказали о последствиях дефолта на Украине
14:29
Момент аварии с Camry, упавшей вверх дном в Петербурге, попал на видео
14:24
Анастасия Волочкова сравнила мужчин с клоунами
14:15
Осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока предъявят новый иск
14:06
Звезда сериала «Султан моего сердца» нырнула в холодную воду ради кадра — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама