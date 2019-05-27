Соратник главы карельского «Мемориала» получил девять лет колонии за педофилию

Развязка резонансного для Карелии дела о педофилии произошла в понедельник, 27 мая, в Медвежьегорском районном суде республики.

Директор местного краеведческого музея и замглавы местного общества «Мемориал» Сергей Колтырин признан виновным в развращении малолетнего. Суд приговорил его к девяти годам колонии. Также Колтырину запрещено в течение десяти лет работать с детьми. Его друг Евгений Носов получил получил еще больше — одиннадцать лет колонии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Колтырин и Носов были задержаны в начале октября 2018 года. Следствие выявило факт насильственных действий сексуального характера подозреваемыми в отношении 13-летнего мальчика.

Руководитель музея легко пошел на контакт со следствием и заявил, что его действия никак не имеют сексуального подтекста. Он водил детей на патриотические экскурсии, которые являются важными мероприятиями, направленными на изучение своего «города и места, где они живут».

«Я слышал, что да, есть какой-то… видеоматериал, который, собственно говоря, является главным аргументом, по которому собственно говоря, работает следствие», — рассказывал ранее в интервью уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

Именно видеоролик стал весомым доказательством в суде. Предварительно, на кадрах запечатлены «развратные действия» историка и его друга в отношении несовершеннолетних.

Примечательно, что Сергей Колтырин является соратником и заместителем небезызвестного руководителя «Мемориала» Юрия Дмитриева, который в свое время обвинялся в сексуальных действиях в отношении собственной падчерицы. Дмитриев до сих пор пытается объяснить фотографии своей обнаженной дочери какими-то благими позывами. Судебные заседания по его делу еще продолжаются.

По версии следствия, 62-летний Юрий Дмитриев несколько лет совершал насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. На своем компьютере он хранил фотографии девочки в обнаженном виде. Сам обвиняемый объясняет, что снимал ее для так называемого дневника здоровья. Минувшей весной Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева, но потом дело отправили на новое рассмотрение.

Дмитриев объясняет повышенное внимание к себе следственных органов тем, что он ведет исследования мест массовых расстрелов в Карелии, в урочище Сандармох. К слову, урочище от этого не перестало существовать, а факт расстрелов не оспаривался.