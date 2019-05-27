Звездный состав и «Похороны демократии»: как прошли выборы в Европарламент

Результаты выборов в Европарламент удивили ЕС. Традиционные лидеры — социалисты и демократы выступили хуже ожиданий.

А вот евроскептики и националисты, наоборот, теперь на коне! В ближайшие пять лет именно им придется раскручивать «еврокарусель».

Нынешние выборы не обошлись и без скандалов. Например, в самом центре Брюсселя активисты устроили «похороны демократии». Протестанты использовали слезоточивый газ и петарды, чтобы устроить беспорядки в центре Брюсселя; чтобы обозначить свое отношение к Европе еще отчетливее — в центре площади установили виселицу.

О политических нравах и европейской мечте — Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стоит ожидать от выборов в Европарламент.