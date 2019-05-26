Сегодня заканчиваются выборы в Европарламент. Что от них ожидать?

Отставка Терезы Мэй может повлиять на результаты выборов в Европарламент. Голосование в странах ЕС идет всю неделю и завершится в воскресенье, 26 мая.

Тут, правда, многие вообще не понимают, почему британцы участвуют в выборах, если через три месяца они собираются Евросоюз покинуть. Парадокс, но закон есть закон. Что касается самих выборов, то победу на них прочат евроскептикам и националистам. А это сильный удар по евроконсерваторам с их либеральными ценностями.

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Дело в том, что за последние 10-20 лет европейцы перестали верить в законы собственного парламента. Слишком они оторваны от реальности. Огромная и громоздкая структура, которая с удовольствием тратит деньги европейских налогоплательщиков. А вместо реального законотворческого процесса, занимается какими-то политическими интригами. У любого простого итальянца или немца брюссельский или страсбургский бюрократ вызывает просто презрение. Елена Норкунайте о том, как изменится баланс сил в главном законодательном органе Европы.

751 депутат представляет интересы почти полумиллиарда человек в Европарламенте. Кажется, не так уж и много. Но это всего лишь вершина пирамиды. На самом деле бюрократический аппарат Евросоюза все больше напоминает колонию насекомых: муравьев или термитов. Их много, и делают они — примерно одно и то же.

Евросоюз — это, прежде всего, 43 тысячи еврочиновников. Больше всего персонала у Европейской комиссии — около 32 тысяч работников. Средняя зарплата секретаря или помощника — две с половиной тысячи евро. Администратор получает — четыре с половиной, руководитель среднего звена — семь триста, генеральный директор — 18 тысяч, еврокомиссар — около 20 тысяч евро в месяц.

В помощь чиновникам — генеральный секретариат со штатом в три тысячи человек и годовым бюджетом в 562 миллиона евро. Помимо этого, в различных институтах ЕС работают более пяти тысяч переводчиков. В целом — на парламент, два совета, комиссию, суд, счетную палату и банк с приставкой «евро» — уходит в районе семи миллиардов в год. Это годовой бюджет Судана или два бюджета другой африканской страны — Уганды. При этом у чиновников бюрократического аппарата ЕС, помимо зарплаты, есть и другие бонусы.

Ханс Йорк Мюллер, Директор фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге: «Каждый десятый зарабатывает больше денег, чем канцлер Меркель, и каждый из них имеет огромные привилегии: он не должен платить НДС, очень высокая пенсия и так далее. Вот этот бюрократический аппарат обладает всеми показателями, чтобы сопоставить его с номенклатурой СССР».

Офисы Евросоюза в Брюсселе — это целый квартал элитной недвижимости. Здания парламента, Совета Европы, Еврокомиссии — отражают солнечный свет еще и c блеском чистоты фасадов. Страшно даже подумать, сколько сил и средств уходит только на содержание всех штаб-квартир. При этом бедные районы окружают это административное гетто.

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Желтые жилеты не выдержали и вспыхнули протестом в соседней Франции. Едким дымом и слезоточивым газом. Они стали симптомом болезни, поразившей весь Евросоюз. Взяв в руки воображаемое оружие, Кристоф Шаленсон — объясняет цели и задачи одной из трех партий желтых жилетов, которые впервые идут на выборы в Европарламент.

Кристоф Шаленсон, представитель движения «Желтые жилеты»: «Если кто-то касается вас копьем — желтые жилеты — это скорее, щит. Мы представляем свою кандидатуру, чтобы проникнуть в эту систему».

Рандеву — все чаще — проходят не на улицах, а в парижских кафе. Здесь костры не жгут — жарко спорят о политике.

Например, одно кафе в двух шагах от Лувра — заведение скромное, без особых изысков. Между прочим, одно из старейших кафе Парижа — открылось в конце XVII века. То есть французы здесь веками строили планы. В том числе и знаменитые, такие как Дени Дидро, Жан-жак Руссо и даже Наполеон.

Император, для которого «русский фактор» — стал роковым. На столике кафе еще один повод для подозрений — меню на русском языке. Экс-вице-канцлер Австрии, который пал жертвой подобной паранойи и шпиономании, подал в суд на тех, кто распространил провокационный видео ролик.

Хайнц-Кристиан Штрахе, бывший вице-канцлер Австрии: «За исключением этих троих людей — возможно участие других лиц в создании пленок».

Штрахе не называет имен, но карьера — загублена, а правящая коалиция — распущена по домам. Компромат на политика, который якобы предлагает «богатой россиянке» выгодную сделку ради поддержки на выборах, появился уж слишком вовремя.

Политолог Дмитрий де Кошко уверен — президент Франции и его макронисты тоже способны на многое.

«Его избиратели боятся — и они пойдут, чтобы голосовать против Марин ле Пен, потому что иначе будет фашизм, что, конечно, абсурд — Марин ле Пен ничего фашистского такого не имеет, она совсем не фашист».

«Вперед, Республика!» — Макрон взывает с плакатов к избирателям. Сам президент Франции, конечно, не кандидат в евродепутаты, но буквально за несколько часов до открытия первых участков публично заявил — сделает все возможное, чтобы Ле Пен не пришла первой.

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Макрону

Миллионы евро уходят на рекламу и компромат, но политологи уверены — кардинальных перемен ждать не стоит.

Игорь Павловский, журналист: «Это будет перестановка в элитной верхушке правых партий, это, скорее, уже элемент политического торга на послевыборную ситуацию в Европарламенте».

Немецкий комик Зоннеборн в Европарламент идет повторно — для него это привычный перфоманс. Он приглашает Владимира Путина на шницель или выступает с пародиями перед пленарными заседаниями. Вся его деятельность — это сплошной абсурд системы, которая поддерживает таких, как он.

Мартин Зоннеборн: «Мы ничего не зарабатываем, мы идеалисты и работаем бесплатно! Шучу!»

Николаус Фест, член партии «Альтернатива для Германии»: «Что сказать, президент Еврокомиссии — Жан-Клод Юнкер. Он может надеть коричневый и черный ботинок, у него иногда приступы ишиаса, и этот человек отвечает за политику для полумиллиарда европейских граждан».

Очевидно, что с любой другой работы за пьянство или растрату увольняют. Но в Евросоюзе — мыслят глобальнее. Поэтому депутаты не расстраиваются из-за неудач, выводы из ошибок пусть делает кто-то другой. Они же по-прежнему свободно и беззаботно распоряжаются деньгами налогоплательщиков пока еще 28 стран.