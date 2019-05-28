Революционный препарат по борьбе с метастазами рака готов к регистрации в России

Средняя продолжительность жизни россиян уже к 2024-му году должна увеличиться до 78 лет. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она отметила, что в ближайшее время будут разработаны программы здорового образа жизни для каждого населенного пункта. Настоящий прорыв ждет и в области медицины. Уже готов к регистрации революционный препарат по борьбе с метастазами рака. Все испытания прошли успешно.

«Он работает при меланоме с метастазами, убирая метастазы. Он работает при определенных формах рака легкого. Тоже с метастазами. Прежде всего — убирает метастазы. Поэтому это препарат очень интересный», — сказала Скворцова.

Для достижения амбициозных целей в Минздраве запланирован целый ряд мер: это и специальные центры, которые будут отслеживать состояние здоровья индивидуально и новая система лекарственного обеспечения — появится единый цифровой регистр рецептов и препаратов.

«Это будет фактически иная система лекарственного страхования, когда человек, даже без рецептов, потому что рецепты будут электронными, будет получать по референтным ценам лекарство», — рассказала министр здравоохранения.

Совместно с Министерством просвещения Минздрав готовит программу по укреплению здоровья среди школьников. Уроки по здоровому образу жизни должны появиться уже в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян ожидает более эффективная система лекарственного обеспечения.