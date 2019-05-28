Россиян ожидает более эффективная система лекарственного обеспечения

, 2:16 Интервью 18

Также Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала в интервью «Известиям» о методе, позволяющем выявить микро-ДНК или микро-РНК опухолевой ткани.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Известия

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью «Известиям» рассказала о подготовке перехода к более эффективной системе лекарственного обеспечения населения.

«Мы надеемся, что за два-три года перейдем к новой системе лекарственного обеспечения. Это будет не просто льготное лекарственное обеспечение, а это будет иная система фактически лекарственного страхования. Когда человек даже без рецепта — рецепты все будут электронные — будет получать по референтным ценам лекарства бесплатные. Или, если это нормальный, здоровый, работающий человек, то будет получать со скидкой, будет чуть-чуть доплачивать. То есть это будет полное или частичное государственное возмещение его стоимости», — рассказала Министр здравоохранения.

Скворцова добавила, что бесплатные закупки дорогих препаратов сохранятся. Кроме этого она поделилась с «Известиями» информацией о новейших разработках в области диагностики онкологических заболеваний. Важнейшим направлением для исследований является жидкостная биопсия, которая позволяет выявить микро-ДНК или микро-РНК опухолевой ткани.

«В настоящее время мы разрабатываем целый кластер при Минздраве, который занимается инновационными разработками. Важнейшее направление — это жидкостная биопсия. Это возможность проведения молекулярно-генетических исследований крови человека с выявлением микро-ДНК или микро-РНК опухолевой ткани. Это метод, который позволяет не на ранней стадии выявлять онкологические заболевания, а задолго до клинической манифестации говорить о том, что у вас запущен процесс. Он придет через 3-5 лет», — рассказала Скворцова.

Министр здравоохранения РФ рассказала про отечественный препарат, который в скором времени выйдет на российский рынок.

«Пару лет назад я рассказывала про анти-PD-1, отечественный препарат. Вот сейчас он выходит, фактически завершается регистрация. Он прошел уже клинические исследования, выйдет в ближайшее время, вопрос месяцев», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах роста онкологических заболеваний среди молодежи.

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