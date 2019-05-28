Видео: Зеленский совершил первую поездку на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на Донбасс, сообщили в администрации главы государства.

Новый украинский лидер осмотрел позиции ВСУ в Луганской области, а именно в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье, побывал на посту наблюдения и в блиндажах, которые располагаются в 400 метрах от линии разграничения сторон конфликта.

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Зеленский остался недоволен бытовыми условиями украинских военных и отметил необходимость их улучшения. Президент также выслушал доклады командования операцией украинских сил в Донбассе.

23 мая на форуме в Киеве Зеленский заявил, что не намерен налаживать диалог по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, однако во время инаугурационной речи новый глава государства назвал своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе.