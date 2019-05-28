Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Куда все бегут, спешат, торопятся жить? Вы удивляетесь, потягивая вторую чашку утреннего чая. Лев, настоящее происходит сейчас, а не где-то в далеком будущем. Весы, вы удивляете сами себя, делая то, что никогда даже не думали, что сможете. Пусть этот прорыв обеспечит вас топливом, которое вам нужно, чтобы продолжать идти к осуществлению своей мечты. Телец, все проходит — боль и горе. Новый поворот принесет вам радость, изобилие и удачу.

Овен — гороскоп на сегодня, 28 мая

Внезапное чувство разочарования, вероятно, одолеет вас. Внимательно посмотрите на траекторию вашей карьеры. Находитесь ли вы в согласии со своим «я» или отклонились от плана, который был намечен? Делайте все возможное, чтобы помочь себе перестроиться. В некоторых случаях незначительной корректировки будет достаточно. В других случаях необходимо изменить что-то радикально. Дорогой Овен, вы готовы к переменам? Не бойтесь сказать «да»!

Космический совет: для вас открывается новый карьерный путь.

Телец — гороскоп на сегодня, 28 мая

Ваше откровение сегодня: все проходящее — боль и горе. Новый поворот принесет вам радость, изобилие и удачу. Все, что окружает — вы увидите в ином свете, чем казалось в течение долгого времени. Время с семьей тоже станет приоритетом. Если вы были в ссоре с кем-то, верьте, что вы скоро найдете мирное решение.

Космический совет: все, что вас окружает — предстанет в новом свете.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Близнецы — гороскоп на сегодня, 28 мая

Есть проблема, с которой вы никак не можете справиться? Возможно, какой-то внутренний блок, который не дает вам посмотреть на нее под другим углом. Вот в чем дело. Близнецы: все разрешится, когда придет время. Внезапное прозрение поможет вам получить доступ к секретной двери.

Космический совет: будьте готовы к тому, что найдется решение проблемы, которая мучила вас на протяжении долгого времени.

Рак — гороскоп на сегодня, 28 мая

Нелегко уволить некомпетентного сотрудника или обвинить кого-то в неэтичном поведении, но у вас нет другого выхода. Иногда вы должны быть носителем плохих новостей, Рак! Некоторые из вас могут чувствовать необходимость быть более настойчивыми. Одно слово: «границы». Если вы чувствуете себя оскорбленным или с вами неуважительно обошлись, вы обязаны сказать это самому себе. PS: не позволяйте своему доброму сердцу быть тряпкой!

Космический совет: иногда вы должны быть носителем плохих новостей.

Лев — гороскоп на сегодня, 28 мая

«Куда все спешат?» Вы удивляетесь, потягивая вторую чашку утреннего чая. То, что вы понимаете сейчас: важно то, что в настоящем. Ведь все так, как и должно быть. Конечно, есть некоторые вещи, которые находятся вне вашего контроля. Есть определенные желания, которые еще не выполнены. Но вы верите, что есть высшая сила, которая присматривает за вами даже в самый темный час.

Космический совет: все именно так, как и должно быть.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Дева — гороскоп на сегодня, 28 мая

Ах, суждения и предубеждения! Как далеко они вас продвинули, Девы? На чем вы хотите сфокусироваться: отпустить предвзятые представления и увидеть любовь и свет в любой ситуации, или продолжать жить так, как жили? Когда вы начнете принимать и осознавать безусловную любовь, люди удивят вас самой великолепной версией себя. Космический совет: доверьтесь себе, чтобы увидеть любовь и свет в любой ситуации.

Весы — гороскоп сегодня, 28 мая

Виват, победителям! Вы удивляете себя, делая то, что никогда не думали, что сможете. Пусть этот прорыв обеспечит вас топливом, которое вам нужно, чтобы продолжать осуществлять свои мечты. Помните, трудности, с которыми вы сталкивались в прошлом, не определяют ваше будущее. Пока вы усвоили сложные уроки, успех в конечном итоге будет на вашей стороне.

Космический совет: пока вы усвоили сложные уроки, успех в конечном итоге будет на вашей стороне.

Скорпион — гороскоп сегодня, 28 мая

Скорпионы, позвольте болезненным переживаниям открыться, чтобы они могли исцелиться. Если любовь сильна, вы найдете способ пережить шторм. Скорпионы, верьте, что вы попали в лучшее место. Просто помните, что необходимо быть терпеливым с собой и с другими. Каждый проходит свой катарсис.

Космический совет: если любовь сильна, вы найдете способ пережить шторм.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Стрелец — гороскоп сегодня, 28 мая

Есть определенные вещи, которые не могут быть объяснены логическим умом — например, случайные встречи или голос в вашей голове, предупреждающий вас о результате определенной ситуации, даже если на бумаге все выглядит идеально. Может ли это быть голосом вашего замаскированного духовного наставника или вашим высшим я, который делает все возможное, чтобы расчистить путь? Спрашивайте, и вы увидите путь, который вы ищете, Стрелец!

Космический совет: Спрашивайте, и вы увидите путь, который вы ищете, Стрелец!

Козерог — гороскоп сегодня, 28 мая

Абракадабра, Козерог! Вы создаете то, что говорите. Пробудитесь к своей внутренней силе. Скорость, с которой вещи проявляются в вашей реальности, является доказательством того, что ваши мысли и слова имеют огромную силу. Учитывая, что все наваливается в один момент, вы можете чувствовать себя опустошенным. Тайм-менеджмент — ключ к достижению успеха.

Космический совет: тайм-менеджмент — ключ к достижению успеха.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Водолей — гороскоп сегодня, 28 мая

Ваша карьера в этом году стабильно росла. Вся тяжелая работа, которую вы выполняете, приносит вам желаемые результаты. Но вы не одиноки! Будьте добры и нежны с теми, кто помог вам достичь этих успехов. Используйте свою силу, чтобы вдохновить их на реализацию своего самого высокого потенциала.

Космический совет: вся тяжелая работа, которую вы выполняете, приносит вам желаемые результаты.

Рыбы — гороскоп сегодня, 28 мая

Худшее позади, Рыбы. Что не убивает, делает нас сильнее! Верьте, что вы преодолели темную полосу и стали лучшей версия себя. Впереди вас ждет радость, смех и единение. Время с семьей будет сегодня приоритетом. Пусть те, кого вы любите, знают, насколько они ценны.

Космический совет: время с семьей будет сегодня приоритетом.

5-tv.ru опубликовал более подробный гороскоп на всю неделю с 27 мая по 2 июня.