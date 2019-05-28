Политическая рокировка? Президент Австрии отправил в отставку Себастьяна Курца

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку Себастьяна Курца и его правительство. Решение главы государства было озвучено во вторник, 28 мая, после вынесенного парламентом вотума недоверия, сообщают РИА Новости.

Исполнять обязанности канцлера до назначения временного главы правительства Ван дер Беллен поручил неделю назад ставшему вице-канцлером министру финансов Хартвигу Легеру. Окончательно новый глава правительства будет назначен после досрочных парламентских выборов в сентябре.

Эксперты полагают, что Курц, вполне возможно, именно на этих выборах вновь сможет занять пост главы правительства, так как победу на них с высокой долей вероятности предрекают возглавляемой им Австрийской народной партии (АНП).

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне политический кризис в Австрии закончился вотумом недоверия к правительству самого молодого канцлера в истории республики. Соратники 32-летнего Себастьяна Курца ратовали за снятие антироссийских санкций, но проработали менее пяти месяцев.