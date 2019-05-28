В Уссурийске опрокинулся автобус с китайскими туристами во вторник, 28 мая. В этот момент в салоне находились 45 человек.

В результате ДТП двое из них погибли, еще 19 иностранных туристов пострадали.

Уже известно, что за рулем находился опытный водитель, перед поездкой машина прошла проверку, а сам перевозчик имеет лицензию и уже давно работает с гостями из КНР.

Ространснадзор и прокуратура начали проверку. Не исключено, что причиной ДТП стали плохие погодные условия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельном ДТП в Уфе. Девятилетний мальчик на велосипеде пересекал улицу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда был сбит внедорожником.