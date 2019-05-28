Утром 28 мая в Уфе под колесами иномарки погиб девятилетний мальчик, сообщили в ГИБДД по Республике Башкортостан.

Трагедия произошла на перекрестке улицы Бессонова и проспекта Октября, когда ребенок на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Его сбил внедорожник Nissan под управлением 33-летней жительницы столицы Башкирии. Пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели пятилетнего ребенка, который провалился в канализационный колодец в Анапе.