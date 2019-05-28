Задержанного в Косово российского сотрудника ООН освободили

Сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков освобожден, сообщили в международной организации.

Российское посольство в Сербии пока не комментирует состояние россиянина.

Краснощеков был госпитализирован 28 мая после инцидента со спецназом Косово в городе Зубин-Поток. В российском дипломатическом ведомстве действия косовских полицейских назвали провокацией и потребовали освободить россиянина.

В ходе столкновений с полицией на севере Косово были задержаны около двух десятков сербов. Президент Сербии привел армию в режим повышенной готовности.