Жителям Санкт-Петербурга угрожают клещи. Раньше считалось, что опасность подстерегает где-то за пределами города, а оказалось — насекомые отвоевали границы. Они уже в парках, подстерегают вас по дороге на работу. Появились первые пострадавшие, которые никак не думали, что вообще находятся в зоне риска.

Специалисты публикуют карту наиболее опасных районов. Территория без клещей — по сути, только исторический центр Петербурга, здесь зелени меньше всего.

Няня принца Арчи не выдержала двух недель с Меган Маркл

Максим Облендер пытался выяснить, как себя обезопасить от этих «монстров».

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России растет число укушенных клещами. Среди укушенных есть дети.