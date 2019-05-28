Няня принца Арчи не выдержала двух недель с Меган Маркл

Няня маленького принца Арчи сбежала от Меган Маркл уже после двух недель работы, сообщает сайт Teleprogramma.pro. По словам источника из королевского окружения, герцогиня настолько увлечена материнством, что не подпускает к малышу практически никого. Меган Маркл и принц Гарри нанимали няню-помощницу, чтобы она помогала справляться с Арчи, но та не выдержала и ушла через две недели.
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Все настолько серьезно, что Маркл не доверяла своего сына надолго даже родной матери Дории Рэгланд. Герцогиня якобы отдавала внука бабушке всего на минуту, чтобы сходить в душ или туалет, но на большее Рэгланд и не рассчитывала.
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