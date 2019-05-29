Еще 20 истребителей Су-35С пополнят ряды ВКС РФ до конца 2020 года

До конца 2020 года ряды ВКС пополнят еще два десятка истребителей Су-35С. Об этом журналистам рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время визита на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КНААЗ).

Он отметил, что исполнитель контракта для Минобороны выполняет свои обязательства в срок, а несколько крылатых машин поколения 4++ будут переданы военным уже в 2019 году.

Замминистра добавил, что предприятие КНААЗ постоянно совершенствует Су-35С, в том числе с учетом сирийского опыта. Так, в модифицированных истребителях будут применять все типы авиаракет классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором истребители Су-35С сопровождают борт министра обороны Сергея Шойгу по пути на российскую авиабазу в Сирии Хмеймим.