Владимир Путин прибыл в Казахстан для участия в ЕврАзЭс

, 11:10 Эфирная новость 92

На заседании подведут итоги работы ЕврАзЭс за пять лет, наметят планы дальнейшего развития отношений в самых различных сферах.

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Фото, видео: Пятый канал, Sputnik/ Alexei Nikolskiy/ Kremlin via REUTERS

В столице Казахстана в среду, 29 мая, проходит церемония открытия заседания Высшего Евразийского экономического совета. Гостей саммита во дворце независимости встречал президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев и провожал в зал заседания. Пожав руку Владимиру Путину, лидеры двух стран обменялись парой приветственных фраз. Перед началом работы президенты вместе сфотографировались.

В работе экономического совета принимают участие лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. На заседании подведут итоги работы ЕврАзЭс за пять лет, наметят планы дальнейшего развития отношений в самых различных областях, в том числе энергетике, промышленности и финансах. На полях саммита пройдут и двухсторонние встречи. В частности, президент Владимир Путин может провести переговоры со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный визит Владимира Путина в Казахстан начался с дружеской встречи с Нурсултаном Назарбаевым.

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